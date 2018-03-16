Украина не даст россиянам проголосовать на президентских выборах

Украинские силовики 18 марта не пустят российских граждан в дипломатические представительства России на территории этой страны для голосования на выборах президента, написал в своем Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"В воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах", — написал Аваков.

По его словам, доступ в учреждения будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом: "МВД обращается к дипломатам и гражданам Российской Федерации с просьбой подчиниться законным требованиям Украины — не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины".

Киев принял подобное решение в связи с тем, что выборы президента России состоятся в Крыму и Севастополе, которые Украина считает своей территорией.