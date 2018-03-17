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Сибирские ученые открыли новый способ применения овсяной шелухи

, ИА "Амител"
Сейчас шелуха никак не перерабатывается

Фото: songpark.ru

Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук научились получать химсоединение из шелухи овса, которое пригодится при производстве резины и пластмассы, пишет "Русская планета".

Сейчас шелуха практически не перерабатывается и предприятия сталкиваются с проблемой при ее утилизации. Дело в том, что при сжигании зола, содержащаяся в растительных остатках, застывает и мешает нормальной работе печных установок.

Ученые научились добывать из шелухи этилен — в результате многоступенчатой обработки исследователи смогли переработать отходы в материал, пригодный в промышленности.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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