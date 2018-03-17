Ученые из Сибирского отделения Российской академии наук научились получать химсоединение из шелухи овса, которое пригодится при производстве резины и пластмассы, пишет "Русская планета".

Сейчас шелуха практически не перерабатывается и предприятия сталкиваются с проблемой при ее утилизации. Дело в том, что при сжигании зола, содержащаяся в растительных остатках, застывает и мешает нормальной работе печных установок.

Ученые научились добывать из шелухи этилен — в результате многоступенчатой обработки исследователи смогли переработать отходы в материал, пригодный в промышленности.