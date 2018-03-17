200 тысяч новорожденных за 80 лет: история барнаульского роддома № 2

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80 лет назад, в середине марта 1938 года, в Барнауле завершили строительство родильного дома № 2 – крупнейшего родовспомогательного учреждения в крае. Его открыли в последней декаде апреля того же года. В городе к тому времени уже существовал один роддом. Строительство здания на улице Молодежной обошлось в немалые по тем временам 600 тысяч рублей. Всего роддом № 2 мог разместить единовременно до 50 рожениц.

Первыми главными врачами Второго барнаульского роддома были Горбунова и Делакян. В годы Великой Отечественной войны роддомом руководила Ядовист. Штаты 100-коечного родильного дома тогда состояли из 77 человек: 8 врачей акушеров-гинекологов, 2 педиатров, 18 акушерок, 12 медсестёр, 37 санитаров.

С 1957 года роддом является базой кафедры акушерства и гинекологии АГМУ. В 1963 году здесь была открыта территориальная женская консультация. В 1975 году введен в эксплуатацию второй корпус на 170 коек, в 1978 году организован городской Центр планирования семьи и репродукции "Семья и брак". В 1994 по инициативе главного акушера-гинеколога Галины Перфильевой был развернут краевой Центр репродукции для оказания высококвалифицированной специализированной помощи женщинам с нарушением репродуктивной системы.

Нынешнее название учреждения — КГБУЗ "Родильный дом №2, г. Барнаул". Добавим, за 80 лет его работы здесь родилось более 200 тысяч жителей города и края.

С 2003 года родильный дом работает по международной программе "Мать и дитя" в системе РОУС (роды, ориентированные на участие семьи). В лечебном учреждении практикуются также партнерские роды. С 2000 года по настоящее время родильный дом возглавляет Людмила Ананьина.

В 2015 году в роддоме был завершен капитальный ремонт. Фактически здание родильного корпуса было разобрано до основания и собрано заново. По современным стандартам выполнена приточно-вытяжная вентиляция и система кондиционирования. Капремонт корпуса сопровождался его техническим переоснащением: родовые залы, операционные, отделения реанимации укомплектованы современным медоборудованием последнего поколения.

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В настоящее время в палатах, которые рассчитаны на пребывание двух, максимум четырех мам с младенцами, установлена новая мебель, пеленальные столы с оборудованием для обогрева ребенка, индивидуальные весы.