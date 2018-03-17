Новая беспилотная подводная лодка "Статус-6", способная нести многомегатонный ядерный заряд, является "кобальтовой бомбой" и может превратить целые континенты в безжизненные территории, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на издание Business Insider.

Как заявил международный эксперт в области применения ядерного оружия Стивен Шварц, самые страшные последствия ядерного взрыва заключаются не в ударной волне, а в выпадении радиоактивных осадков. Во время взрыва огненное облако всасывает в себя грунт или воду, загрязняя их радионуклидами, после чего частицы выбрасываются в атмосферу и разносятся на большие расстояния.

Специалист заявил, что ядерное вооружение США устроено таким образом, что заряды детонируют в воздухе, и главным поражающим фактором становится ударная волна. В результате город, над которым был произведен взрыв, может быть практически полностью разрушен, однако радиоактивное загрязнение останется минимальным.

Российский подводный беспилотник "Статус-6" может детонировать в толще воды. По данным американских спецслужб, его снаряды содержат кобальт-59, который может превратиться в радиоактивный кобальт-60. Пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, могут разноситься ветром на тысячи километров от эпицентра взрыва.

Шварц убежден, что радиационные осадки могут превратить целые континенты в пустыню как минимум на 50 лет, а люди на загрязненных территориях будут подвергаться смертоносным дозам радиации.