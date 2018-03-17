Международный туроператор Tez Tour начал продажу турпакетов на египетские курорты Хургада и Шарм-Эш-Шейх. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал представитель туроператора, пока есть цены "Аэрофлота". Все заезды в отели будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям согласно текущей перелетной программе авиакомпании. Стоимость путевки на неделю на двоих в Хургаду в пятизвездочный отель начинается от $1,317 на двоих. Шарм-Эш-Шейх традиционно дороже, пакет стоит $1425 на двоих.

Межу тем, другие туорператоры не спешат с продажей путевок на это направление. Представители туристического бизнеса подчеркивают, что активные продажи будут запущены, как только появятся все необходимые разрешения на прямую чартерную перевозку до курортов. По словам экспертов, россияне ждут более дешевые предложения на качественный отдых.

Напомним, авиаперелеты "Аэрофлота" будут восстановлены с 11 апреля. Самолеты EgyptAir начнут летать с 12 апреля.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было прервано осенью 2015 года. Это произошло после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Воздушное судно направлялось из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 224 человека. Все они погибли. ФСБ позже признала это крушение терактом.