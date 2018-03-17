Рыбак на Байкале снял видео цунами после землетрясения на Байкале, пишет Ura.ru.

На видео можно увидеть, как как лед в водоеме начинает трескаться и подниматься под действием подземных толчков.

Много рыбаков остались на льдинах. Автор видео успевает за несколько секунд много раз отодвинуть свои вещи, которые постоянно рискуют уйти под лед. Шокированный рыбак со словами "вот это капец"остается посреди дрейфующих льдин.

Как сообщают в Байкальской геофизической службе, 16 марта днем в Иркутской области произошло землетрясение. Интенсивность толчков составила 4-5 баллов. Жертв и разрушений зафиксировано не было.