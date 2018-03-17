Компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова могли задушить собачьим поводком, пишет РИА "Новости" со ссылкой на британскую газету Independent.

Эта версия принадлежит правоохранительным органам Великобритании. Ранее Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. При этом следствие сообщило, что не выявило связи между смертью соратника Березовского и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Отметим, что в России погибший был заочно осужден на восемь лет колонии за хищения у "Аэрофлота". Его тело было найдено в Лондоне на этой неделе. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота", говоря о его смерти, отмечают, что он умер "как Борис Березовский".



