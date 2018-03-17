Пассажирский самолет авиакомпании United Airlines совершил незапланированную посадку из-за того, что на борту случайно оказалась собака. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

Отметим, что воздушное судно направлялось из Ньюарка в Сент-Луис. Во время полета члены экипажа заметили, что в один из отсеков воздушного судна по ошибке погрузили контейнер с собакой. Они решили произвести незапланированную посадку, чтобы отдать собаку хозяину. Всем пассажирам возместили ущерб. А собака была благополучно возвращена владельцу.

На этой же неделе произошел еще один инцидент с участием этой авиакомпании и собаки. На одном из ее рейсов умер щенок. Стюардесса потребовала, чтобы щенка бульдога в специальной переноске переместили на верхнюю багажную полку, чтобы не мешать проходу остальных пассажиров. Хозяева щенка — мать с дочерью — были вынуждены подчиниться, однако бульдог не перенес перелета в закрытом багажном отсеке и умер.

