Житель деревни Клёново поймал волчицу с ошейником недалеко от населенного пункта, сообщает газета "Известия".

Житель Новой Москвы позвонил на общегородскую "горячую линию" в пятницу, 16 марта. Он рассказал, что животное не оказывало сопротивление. Оказалось, что это была молодая самка чистокровного волка. На ней был ошейник.

Сейчас животное находится в центре реабилитации диких животных "Простар+" департамента природопользования. Специалисты установили, что волчица содержалась в нормальных условиях, признаки истощения и голода отсутствуют. Проблем со здоровьем у нее нет.