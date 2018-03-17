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Москвич поймал чистокровную волчицу в ошейнике около населенного пункта

, ИА "Амител"
Животное не истощено, проблем со здоровьем нет

Фото: pixabay.com

Житель деревни Клёново поймал волчицу с ошейником недалеко от населенного пункта, сообщает газета "Известия".

Житель Новой Москвы позвонил на общегородскую "горячую линию" в пятницу, 16 марта. Он рассказал, что животное не оказывало сопротивление. Оказалось, что это была молодая самка чистокровного волка. На ней был ошейник.

Сейчас животное находится в центре реабилитации диких животных "Простар+" департамента природопользования. Специалисты установили, что волчица содержалась в нормальных условиях, признаки истощения и голода отсутствуют. Проблем со здоровьем у нее нет.

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Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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