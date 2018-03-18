Фото: avito.ru

Коттедж площадью 270 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная поляна за 13 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Стены дома возведены из кирпича и обшиты сайдингом. Жилье расположено на участке 10 соток.

"В доме два жилых этажа. Первый этаж: гостиная, ванная, туалет, две спальни, теплая прихожая. Второй этаж: детская комната, ванная, туалет, за лестницей-спальня, кухня, балкон.Также в доме имеется подвал с частичной отделкой", — отмечает автор объявления.

На участке имеется гараж на две машины, баня, помещение под инструменты, хозблок, круглогодичная теплица, летний бассейн.

Территория благоустроена, выложены дорожки из брусчатки, обустроены газоны, растет плодоносящая яблоня, виноград, малина, ежевика, вишня.