День выборов, 18 марта, в столице Алтайского края будет насыщен событиями. Это не только само голосование за президента. Это еще народное голосование за объекты благоустройства, мероприятия для школьников и их родителей, выступления творческих коллективов, продажа продуктов, концерт с участием звезд и салют в честь годовщины вступления Крыма в состав России. Об этом рассказала депутат Барнаульской гордумы, сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Марина Ермоленко.

"Каждый человек с активной жизненной позицией ждет этот день. Надо прийти на участок и проголосовать за президента", — сказала собеседница.

Но 18 марта пройдут не только выборы главы государства. В Барнауле выбирают еще и общественно-значимые территории по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды".

"Важно, что объекты есть в каждом районе города и они действительно общественно-значимые. Логично, что жители каждого района захотят проголосовать за свою территорию. По сути, это будет даже некоторое соревнование", — отметила Марина Ермоленко.

Найти пункты для голосования будет легко по указательным стрелкам в оранжево-бирюзовых цветах, там будут работать волонтеры в белых футболках с символикой проекта. В самом помещении будут размещены информационные плакаты с перечислением всех территорий, дизайн-макетами и перечень работ.

"Очень часто жители в упрёк говорят: нас не спросили. Власти сами взяли и сделали. Вот сейчас у горожан есть уникальная возможность проявить высказать свое мнение, сделать свой выбор. Мы все видим, за что голосуем", — добавила собеседница.

А голосовать может каждый житель города с 14 лет. Главное, чтобы при себе был паспорт и городская прописка.

"Это еще и воспитательный эффект. Мы сейчас школьникам на встречах рассказываем, что они могут прийти и проголосовать. Пусть и не за президента, но они уже в полном восторге", — рассказала депутат.

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Еще один повод прийти всей семьей — мероприятия для школьников и их родителей. В это воскресенье в школах, где расположены участки, пройдут собрания для родителей школьников и первоклассников, презентации секций и кружков, мамы и папы смогут пообщаться с психологами, пройти ГИА и ЕГЭ.

18 марта почти на всех участках Барнаула торговля: выпечка, колбасы, конфеты, товары для сада и огорода. А также выступления творческих коллективов и спортивные программы.

На участках будут работать медики. Любой избиратель сможет измерить давление, пульс, вес, уровень сахара в крови, пройти тестирование на наличие сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Сотрудники МФЦ расскажут о финансовой грамотности, пенсионном обеспечении.

В день выборов будет кое-что интересное для впервые голосующих молодых избирателей. Тем, кто в первый раз на выборах вообще — вручат обложку на паспорт. Кто уже голосовал, но впервые именно за президента — значок "Я выбрал Президента".

Кстати, этот значок дает право один раз посетить бассейны, спорт-клубы, катки в нескольких городах Алтайского края.

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Любители селфи могут поучаствовать в борьбе за лучшие и креативные кадры.

"Это популяризация выборов. Очень часто сегодня слышим: а зачем ходить на выборы. Если сверстники размещают фото, говорят что это круто — это же замечательно. Это не только молодежь. У нас и старшее поколение активно пользуется соцсетями. Пожалуйста, приходите, делайте фото, подавайте пример. Это же объединяет наше население. Это весело и полезно", — подытожила Марина Ермоленко.

Напомним, что вечером 18 марта состоится митинг-концерт в поддержку присоединения Крыма к России. На площади Сахарова с 19 часов будут выступать праздничный хор Свято-Данилова монастыря из Москвы, ансамбль "Казачий Круг", Александр Скляр и группа "Ва-Банкъ", частница "Фабрики звезд" Юлия Волкова, Любовь Толкалина и Арсений Бородин, Сергей Старостин, актриса Алиса Гребенщикова. А в 21 час состоится праздничный салют.