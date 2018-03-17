Мы собрали подборку самых прекрасных посетительниц барнаульских фитнес-клубов.
Немного спорта в ленту🏋🏻♀️ . . #спорт #тело #присед #здоровье #красота #приседания #гантели #похудение #качаемпопу #качалка #спортзал #зал #барнаул #барнаул22 #бийск #рубцовск #заринск #алтай #алтайскийкрай #горныйалтай #новосибирск #красноярск #иркутск #юрга #кемерово #сибирь #рельеф #рельефбарнаул #рельефклубсильнейших
#GM☕ Кто-то в пятницу тусил в клубе💃🏾, а я "тусила" на Пилатес🙇♀️ , тоже в клубе😂 @k2sportbest Наконец-то я попала на пилатес, очень понравилось👍 Жалко что попадаю туда только в пятницу( Хочу и на Папанинцев что бы пилатес был. #готовимсяклету#пилатес#sports#girl#sportlife#весна#beautiful#happy#goodgirl#sportsaltay#likeme#mylife#springtime#
Ничего так не вдохновляет🙏На тренировки💪🏋 Как похвала🤗 и мотивация👉любимого тренера Когда я пришла в зал,тренер сказал-Что у тебя нет? Я долго думала 🤔сказала что то не в попад😂😂 чего у меня нет! А тренер сказал "попы нет! " Вчера тренер сказал👉"Молодец! За короткое время сделала попу и ноги! Теперь нет — спины😂 Ну что! Работаем над спиной🏋💪 Будет и она😊 #рельефклубсильнейших #рельефбарнаул#моитренировки#построениекрасивоготела#любимоедело#спорт#спортмотивация#веган#вегансыроед#ПП#ЗОЖ
Теперь и мы с Томарой ходим парой, но не с Томарой, а с Оксаной 😂💪 @primetime.barnaul @primetime.russia фотограф @kirill.babii #primetime_ #primetime_barnaul #primetime_результаты #пп #ход #спорт #лишнийвес #уходидверьзакрой #фитоняшка #допосле #похудетьнавсегда #похудетьклету #здороваяжизнь #Lika #likeforlike #like4like #sport #top #livenews #love #girls
Ну вот официально СТАРТ.. Сегодня начало FatMoney ... И меня ждёт 5 недельный путь к своей фигуре ... И так же будем бороться за приз ))) Пожелайте мне Удачи..👍 #fatmoney3 #тренировка #цель #вперед #борьба #барнаул #бийск #рубцовск #заринск #томск #омск #сызрань #екатеринбург #нижнийновгород #красноярск #кемерово #кулунда #казань #смоленск #мурманск #оренбург #севастополь #уланудэ #краснодар #красноярск
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Дайте совет, когда фотаться в зале, что бы были красивые фото, до тренировки или после😁? Как не посмотрю чужие фото из спортзала, все такие красивые, как для обложек журнала. Я же до тренировки не могу найти места так как народу тьма, и желания нет. А после тренировки я как, после битвы: растрепанная, красная, уставшая, с трясущимися ногами😅 🤷🏽♀️☝🏽 #спортэтожизнь #готовимтелоклету #скоролето #кач #рельеф #рельефбарнаул #попапрости #спортивныедевчонки #sport #sportlife #sportclub #sportgirl #girl
Возобновляем тренировочки!!💪 После длительного перерыва в пол года — очень тяжело🙈😅 Начинаем с беговой дорожки(ходьба)🏃♀️, бассейна 🏊🏻♀️ и растяжки🧘♀️ . Постепенно идём к своей цели😍 . . . Ещё! Много вопросов в Директ о моём прикиде🤪 Костюм покупала в Тайланде в торговом комплексе #Jungceylon! Пхукет😎👌🌴 да, они с пальмами😻 . В общем, всем спорт!😋👍 . . #скоролето #минибикини ☀️🍒
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