Известные спортсмены Алтайского края придут на выборы президента в воскресенье, 18 марта. Одни будут голосовать"на выезде", а другие — в родных населенных пунктах.

"Увидеть звезду на избирательном участке, сфотографироваться с ней и немного побеседовать может каждый, чье время похода на выборы совпадет со временем голосования спортсмена",- сообщают в спорткомитете.

Победитель чемпионата Европы заслуженный мастер спорта по тхэквондо, участник Олимпийских игр Альберт Гаун придет на выборы в 12.00. Он будет голосовать на избирательном участке № 135 в спорткомплексе "Победа" (улица А. Петрова, 146Г).

Победитель первенства мира среди молодёжи, победитель первенства России среди молодёжи до 23 лет, мастер спорта по лыжным гонкам Яна Кирпиченко придет на выборы в 11.00. Она будет голосовать на избирательном участке № 255 в "Алтайском политехническом техникуме" (Змеиногорский тракт, 120/3).

Бронзовый призёр чемпионата Европы и России мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе Виталий Щур придет на выборы 12.00. Он будет голосовать на избирательном участке № 444 в "Новоалтайском лицее профессионального образования" (ул.Прудская, 9).

Бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, чемпион мира и Европы Иван Нифонтов придет на выборы в 13.00. Он будет голосовать на избирательном участке № 28 в школе № 103 (ул. Деповская, 32).

Победитель Кубка мира по Университетскому хоккею Иван Переверзев придет на выборы в 15.00. он будет голосовать на избирательном участке № 258 во "Дворце культуры" (поселок Южный улица Чайковского, 21).

Участница музыкально шоу на канале "Россия 1" "Битва хоров", солистка группы "Groo" Ольга Грушина придет на выборы в 9.00. Она будет голосовать на избирательном участке №49 в гимназии № 80 (улица Г. Исакова, 138).

Полуфиналист телепроекта "Новая волна", участник телепроекта "Новая звезда" Юрий Мещеряков придет на выборы в 14-00. Он будет голосовать на избирательном участке №100, в школе №132 (ул. Балтийская,6).

Краса студенчества Сибирского ФО Ольга Шевченко придет на выборы в 14.00. Она будет голосовать там же.