По-настоящему весенняя погода ожидается в Алтайском крае в воскресенье, 18 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день не прогнозируют осадков, утром местами изморозь, туман, на дорогах сильная гололедица.

В ночь на 18 марта в Алтайском крае температура опустится до -12...-17 градусов, в южных районах при облачности до -7. Днем потеплеет до -3...+2 градусов, в южных районах местами +3...+8. Ветер южный 3-8 метров в секунду.

В Барнауле ночью 18 марта похолодает до -12...-14 градусов. Днем температура воздуха составит 0...+2 градуса. Ветер южный 3-8 метров в секунду.