Роспотребнадзор в прошлом году снял с продажи порядка шести тысяч партий рыбы и морепродуктов, пишет портал 360tv.ru.

Как сообщается, общий объем забракованной продукции составил более 37 тонн. Снятая с продажи продукция не соответствовала стандартам по микробиологическим, физико-химическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

Специалисты проверили на радиоактивные вещества более 73 тысяч проб рыбы. В большинстве случаев она становится опасной для употребления из-за нарушения сроков годности и условий хранения продукции.

В ведомстве посоветовали покупателям читать условия реализации продукции и обращать внимание на целостность упаковки.