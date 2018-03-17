Россия приняла решения о высылке 23 сотрудников посольства Великобритании. Они признаны персонами нон грата и должны покинуть Россию в течение недели, сообщает РИА "Новости".

Также издание сообщает, что с учетом диспаритета в консульских отношениях, Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса.

Между тем, МИД России предупредил власти Великобритании, что если со стороны Лондона последуют и другие действия недружественного характера в отношении РФ, то Москва оставляет за собой право на другие ответные меры.