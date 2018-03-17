Лебеди-кликуны, зимующие на озере Светлом в Советском районе, в конце марта улетят, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.

С наступлением тепла птицы покинут водоем и улетят на гнездование в полярные районы. Отметим, что этой зимой на алтайском озере зиму провели около 700 лебедей, в основном это лебеди-кликуны. Количество птиц, прилетающих в Алтайский край на зимовку, ежегодно растет. Так, пару лет назад на озере Светлом насчитывали около 500 птиц. В среднем каждый год число увеличивается на 60 — 100 особей. Птиц зимой кормит егерь. За зиму уходит порядка 20 тонн корма.

Напомним, в природный заказник "Лебединый" в Алтайском крае ежегодно прилетают на зимовку лебеди-кликуны. Здесь расположена смотровая площадка для наблюдений за зимующими на незамерзающем озере птицами. К их прилету в регионе приурочен праздник открытия зимнего туристического сезона "Алтайская зимовка".