Слитки из сплава драгоценных металлов, выпавших из самолета во время взлета в Якутске, теперь доставлены на ОАО "Красцветмет" в Красноярске. Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщает издание, в Красноярск доставлена вся партия драгоценных слитков. В предприятии отметили, что слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.

Напомним, инцидент произошел в Якутске 15 марта. Во время взлета из грузового самолета из выпала часть драгоценного груза, который рассыпался по территории аэродрома из-за незакрытой створки грузового лифта. Большая часть груза рассыпалась на территории взлетно-посадочной полосы (ВПП). Самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что местные жители продолжали искать золото в районе аэропорта даже на следующий день.