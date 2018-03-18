61 избиратель Алтайского края проголосовали досрочно. Об этом на пресс-конференции в информационном центре Избирательной комиссии региона сообщила ее глава Ирина Акимова.

Досрочно проголосовал 61 избиратель - жители отдаленных и труднодоступных сел региона. Это 25 из 28 жителей поселка Генералка в Краснощековском районе, 31 из 35 поселка Тигирек этого же района, четыре из восьми в поселке Кедровка в Ельцовском районе и всего один из четырех — поселка Андреевский Змеиногорского района.

Акимова уточнила, что подготовка велась в условиях максимальной открытости.

Федеральный инспектор по Алтайскому краю Александр Заболотный отметил, что в регионе всегда открытая избирательная кампания. Предприняты все меры, чтобы освещение выборов проходило открыто и объективно.

18 марта в России проходят выборы президента. За кресло главы государство борются восемь кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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В Алтайском крае в день выборов работает 1811 постоянных участков и еще в 20 в местах временного пребывания (больницы, санатории, СИЗО). "Электронные урны" (Комплексы обработки избирательных бюллетеней) будут на 200 участках в крае (в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Новоалтайске). На остальных участках будет оборудование для QR-кодирования для составления протоколов голосования. Веб-камеры будут следить за процессом выборов в ТИКах, а также на 741 участке. Камеры ставят на самых больших участках, охват избирателей превысит 73%.

В регионе 1 млн 860 тысяч избирателей.

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