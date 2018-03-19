Без нарушений: алтайский избирком отчитался о выборах президента

Серьезных нарушений в день выборов президента, 18 марта, и при подсчете голосов в Алтайском крае не было. Было несколько вопросов, которые теперь предстоит проверить. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 19 марта, сообщила председатель регионального Избиркома Ирина Акимова.

"День голосования и установление итогов голосования прошло на очень высоком уровне. Нештатных ситуаций почти не было", — сказала глава избиркома.

Однако, на некоторых участках зафиксированы случаи, когда человек приходил по прописке на участок, но его не оказывалось в списках избирателей.

"Ситуации решались просто — избиратели были включены в дополнительный список и проголосовали. Но по каждому такому случаю будет проведена проверка", — уточнила Ирина Акимова.

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Члены комиссий направят запросы в миграционную службу. Она высказала предположение, что данные, возможно, были утеряны по техническим причинам.

Прокомментировала она и ситуацию на УИК № 78 в Барнауле, где наблюдатель от ассоциации "Голос", оппозиционер Виктор Рау сообщил о якобы вбросе бюллетеней за Путина.

"Ни о каком вбросе говорить нельзя. Это был остаток неиспользованных бюллетеней. Они были обнаружены комиссией, были чистыми, без каких-либо отметок за кого-то из кандидатов", — сказала она.

Она сообщила, что первоначально на участке было 1800 бюллетеней, при подсчете голосов выяснилось, что части недостает. Пропавшие 264 шутки нашлись в некоем пакете, на участке. После пересчета все показатели сошлись. Нарушением это не признали.

Любопытные истории рассказал коллега-журналист. На одном из участков было два необычных бюллетеня. На одном стояла галочка в квадрате напротив кандидата Путина. Кроме это избиратель от руки написал благодарность Путину за внешнюю политику. Его признали недействительным. Ирина Акимова сказала, что она поспорила бы с таким решением, но это право комиссии.

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В другом бюллетене в квадрате напротив Жириновского был нарисован запрещенный в России символ свастики, и такой бюллетень признали действительным. Акимова прокомментировала, что в законе нет ограничений, какую именно отметку можно ставить в бюллетене. Главное, чтобы она была точно в квадрате напротив только одного кандидата.

Кстати, недействительными было признано 14,2 тысячи бюллетеней из чуть более одного миллиона выданных. Среди них те, в которых стоит несколько отметок напротив кандидатов или никакой отметки не было. А также те, где кроме отметки напротив кандидата на бюллетень сделаны какие-то надписи, не позволяющие четко идентифицировать мнение избирателей.

Явку в 65,4% Ирина Акимова оценила как достойную.

"Это очень высокий уровень участия избирателей. Это показатель легитимности", — отметила глава избиркома.