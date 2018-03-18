Более 78 тысяч человек на Алтае голосуют на выборах не по прописке

Более 61 тысячи заявлений о голосовании не по прописке, подано в Алтайском крае через избирательные комиссии и МФЦ. Ещё более 17 тысяч обращений поступило через портал Госуслуги. Об этом сообщила председатель Избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова. Информацию из информационного центра избиркома, работающего с утра 18 марта, передает корреспондент портала Amic.ru.

"С 31 января по 12 марта 61 619 избирателей написали заявление о желании проголосовать по месту пребывания, а не по прописке. Это заявления через территориальные и участковые комиссии, а так же филиалы МФЦ. С 13 марта спецзаявления в участковых комиссиях подали почти 3 тысячи человек", — сообщила Акимова.

Вопросов, жалоб и обращений по этому поводу не было, подчеркнула она.

Директор КАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края" Денис Тишин добавил, что через МФЦ заявление подали более 5380 человек.

Начальник Управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края Максим Герасимюк сообщил, что через портал Госуслуги заявление в регионе подало ещё 17 тысяч 785 человека.

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Подчеркнем, что такие заявления именно в Алтайском крае могли писать не только жители региона, но и люди, имеющие прописку в другом регионе. Кроме того, некоторые граждане могли написать не одно заявление, но принимается только первое.

Напомним, что на выборах президента 2018 года россияне получили возможность голосовать по месту нахождения. Но если раньше надо было ехать на свой участок по прописке и получать открепительное удостоверение. Теперь достаточно было обратиться в любую (даже в другом городе) Территориальную или участковую избирательных комиссию, в любой филиал МФЦ и написать заявление о желании голосовать на участке, который выбирает сам избирателей. Также можно было составить электронное заявление через портал Госуслуг.

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