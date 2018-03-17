Независимые разработчики начали разрабатывать сервис "Знакомства" для социальной сети "ВКонтакте". Об этом пишет газета "Известия".

Новое приложение создается для того, чтобы помочь подписчикам пабликов в поисках друзей и влюбленных. Чтобы воспользоваться новой функцией, пользователю необходимо заполнить анкету и разместить несколько своих фотографий.

Интерфейс нового приложения будут очень напоминать популярные сервисы знакомств Tinder и Badoo. Однако "Знакомства во "ВКонтакте" не используют географическую привязку пользователей сервиса, а формирует общение внутри паблика.