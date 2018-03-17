Памятник Ольге Бузовой планирует установить скульптур в Подмосковье, сообщает "Лайф".

Как сообщает издание, сейчас скульптор готовит макет будущего изваяния, которое — надеется он — в ближайшем будущем украсит Московскую область.

Автор этой идеи уверен, что телеведущая и певица отражает современные тренды массовой культуры и является кумиром российских подростков — её ролики на "ютубе" набирают миллионы просмотров, песенное творчество изучают в вузах.

Скульптор намерен добиться установки монумента в Подмосковье.