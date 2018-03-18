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Выборы президента России стартовали, первыми голосуют Камчатка и Чукотка

, ИА "Амител", Александра Черданцева
В России право выбора имеют почти 109 млн избирателей

фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Выборы президента России, который пробудет в этой должности шесть лет, наконец стартовали. Первые участки открываются в эти минуты в воскресенье,18 марта, в Камчатском крае и Чукотском автономном округе. В Москве и Калининграде еще поздний вечер субботы, 17 марта, а в Алтайском крае, Кузбассе и Новосибирской области еще только 3 часа утра. 

Через час участки откроются для жителей Магаданской и Сахалинской областей, а также восточных районов Якутской области. Через два часа старт выборов состоится в средне-северной и средне-восточной частям Якутии, Приморском и Хабаровском краях и Еврейской автономной области. Далее "просыпается" западная и центральная части Якутии, включая Якутск, Забайкальский край и Амурская область.

Когда на Камчатке и Чукотке будет уже 12 часов, в Москве 3 часа утра, участки откроются в Иркутске, Бурятии и Забайкалье. Через час в большинстве регионов Сибири: в Алтайском крае, Новосибирской области, Республике Алтай, Красноярском крае, Хакасии, Туве, Кемеровской и Томской областях.

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Далее идет Омская область. Еще через час Пермский край, Башкортостан, Оренбургская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. В семь утра по Москве и в восемь по своему времени начинают голосовать жители Астраханской, Самарской областей и в Удмуртии.

Когда на Камчатке и Чукотке прошло уже девять часов голосования, наступает время Москвы, Крыма. Последними участки откроет Калининград. 

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Всего в стране зарегистрировано 108 млн 968 тысяч 869 избирателей. Плюс еще 1 млн 875 тысяч 408 человек — избиратели за пределами страны. И на космодроме Байконур - 13,9 тысяч избирателей. Самыми многочисленными по количеству избирателей можно назвать российскую столицу — в Москве право выбрать президента имеют 7 млн 216 тысяч избирателей. В Санкт-Петербурге проживает 3 млн 817 тысяч избирателей. Из крупных регионов можно отметить Московскую область (5 млн 587 тысяч человек), Краснодарский край (4 млн 70 тысяч), Свердловскую область (3 млн 386 тысяч), Ростовскую область (3 млн 239 тысяч), Республику Башкортостан (3 млн 59 тысяч), Татарстан (2 млн 935 тысяч).

Найти свой избирательный участок можно через специальный сервис на сайте Центризбиркома. 

Ну а выбирает страна из восьми кандидатов: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов ("Партия роста"), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Первые итоги станут известны не ранее 21:00 по Москве.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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