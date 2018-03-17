Скончался хакер Адриан Ламо, который способствовал аресту сотрудничавшего с Wikileaks военнослужащего армии США Брэдли Мэннинга (ставший после смены пола Челси Мэннинг). Хакеру было 37 лет, сообщает "Газета.ру " со ссылкой на "Би-би-си".

О причинах его смерти не сообщается. О смерти Ламо стало известно от его отца.

Семь лет назад в интервью the Guardian он заявил, что решение выдать Мэннинг американским властям он не принимал, но оно на него "давило".

Американского военного Брэдли Мэннинга арестовали в мае 2010 года по подозрению в передаче WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов. Он был приговорен в 2013 году к 35 годам лишения свободы. В тюрьме он подал заявление о смене имени и пола. Мэннинг вышла на свободу в мае 2017 года по указу Барака Обамы.