Российский режиссер Жора Крыжовников, который снял фильм "Горько!", хочет заняться съемками экспериментальной романтической комедии "Ошибка 102" про антропоморфного робота. Об этом пишет РИА "Новости".

"Это рабочее название. Главный действующий герой — робот, но это не научная фантастика, потому что действие проходит буквально завтра. Человекоподобный робот… настраивается на желание хозяйки", — сказал он.

Крыжовников подчеркнул, что робот будет понимать главную героиню лучше нее самой. Он уточнил, это будет "экспериментальный ромком".