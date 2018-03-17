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Режиссер Жора Крыжовников снимет фильм про антропоморфного робота

, ИА "Амител"
Главный действующий герой антропоморфный робот

Фото: pixabay.com

Российский режиссер Жора Крыжовников, который снял фильм "Горько!",  хочет заняться съемками экспериментальной романтической комедии "Ошибка 102" про антропоморфного робота. Об этом пишет РИА "Новости".

"Это рабочее название. Главный действующий герой — робот, но это не научная фантастика, потому что действие проходит буквально завтра. Человекоподобный робот… настраивается на желание хозяйки", — сказал он.

Крыжовников подчеркнул, что робот будет понимать главную героиню лучше нее самой. Он уточнил, это будет "экспериментальный ромком".

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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