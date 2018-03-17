Подписчики паблика Barnaul 22 обсуждают информацию о том, что юноша, снимавший избиение девушки-подростка в Барнауле, находится в реанимации.

Как сообщают барнаульцы, молодого человека жестоко избили и он находится в реанимации.

Информацию об этом подтвердили в правоохранительных органах. Этим делом занимается ГУ МВД.

Напомним, инцидент с избиением девочки произошел 10 марта в Барнауле. Школьники возрастом около 14-15 лет избили девушку и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как две пьяные девушки пинают ногами третью, таскают ее за волосы и плюют на нее. Предположительно, произошедшее произошло из-за ревности. По данному факту краевое управление СКР продолжает дослественную проверку.

Позже появлялась информация, что подростки могут избежать наказания. Все будет зависеть от степени тяжести травм у пострадавшей девушки.