Ежедневник: чем запомнилось 18 марта

18 марта имеет несколько важный значений для современной России. Сегодня, 18 марта 2018 года в стране пройдут выборы президента на шестилетний срок. За пост борются восемь кандидатов, включая действующего президента Владимира Путина, либерал-демократа Владимира Жириновского, выдвинутого от КПРФ Павла Грудинина, либералку Ксению Собчак, а также бизнес-омбудсмен Борис Титов, "яблоковец" Григорий Явлинский, Максим Сурайкин, Сергей Бабурин.
Четыре года назад, в 2014 году был подписан указ в вхождении в состав России бывшей украинской Республики Крым и города Севастополя. В этот день ежегодно в РФ проводятся митинги в поддержку сего события.
А еще в этот день свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства в России.
Мировая история помнит 18 марта как день Парижской коммуны. Отмечается трудящимися мира в ознаменование победы в 1871 году первой пролетарской революции.
Опять же в Париже в 1662 начала действовать первая служба общественного транспорта.
В 1892-и Учрежден Кубок Стэнли — приз для лучшей хоккейной команды, который ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.
В 1931 году в США началось производство первых электрических бритв.
Очень важное событие произошло в этот день в 1965 году. То был первый в истории выход человека в открытый космос. Советский "Восход-2" вышел на орбиту Земли. Прославленный космонавт Алексей Леонов находился за бортом корабля около 12 минут.
А уже в 1980 космическая трагедия в СССР. На космодроме "Плесецк" произошла катастрофа: при подготовке к запуску ракеты-носителя "Восток-2М" на пусковой установке произошел взрыв. Погибло 44 военнослужащих, более 40 получили ранения различной степени тяжести.
В этот день родились:
1634 — французская писательница Мари-Мадлен де Лафайет
1837 — 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897) Стивен Гровер Кливленд
1844 — русский композитор Николай Римский-Корсаков
1858 — создатель дизельного двигателя Рудольф Дизель
1874 — русский религиозный философ, публицист Николай Бердяев
1886 - немецко-американский психолог Курт Коффка
1908 — Яков Джугашвили советский военнослужащий, старший сын И.В. Сталина
1959 — французский кинорежиссер, сценарист и продюсер Люк Бессон
1980 — российский фигурист Алексей Ягудин
В этот день умерли:
1584 — первый русский царь (1547-1584) Иван IV Грозный
1822 — французский педагог, автор алфавита для незрячих Валентин Гаюи
1982 — советский военачальник, герой Сталинградской битвы, Маршал Советского Союза Василий Чуйков
1994 — советский актер театра и кино, педагог, Народный артист РСФСР Юрий Катин-Ярцев
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