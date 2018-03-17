Известные барнаульские исполнители Глеб Пикалов и Александр Волокитин успешно выступили в первом туре нового телевизионного проекта "ПЕСНИ" на канале ТНТ.

Накануне, музыканты прошли кастинг в шоу и представили на суд Максима Фадеева и Тимати свою авторскую песню. Покорили ребята взыскательное жюри и сегодня, 17 марта. Глеб и Александр исполнили песню "Мотивы" (автор слов и музыки Александр Волокитин).

По правилам конкурса, в жюри каждый раз появляется новый известный человек. На этот раз это был Павел Воля, который до этого работал с участниками конкурса за кулисами. Сидя за столом жюри, Павел Воля поддерживал барнаульских ребят, а потом похвалил:

- Бодренько.

- Да, ребята выступили уверенно, бодро работают, — поддержал Тимати.

- Но самый большой комплиман, — добавил Воля, — качало дядю Макса.

- Да, качало, — согласился Максим Фадеев. — Это очень хороший кач был.

- Хорошая подача, не знаю насколько пригодятся дальше, но я говорю "да", — подытожил Тимати.

В итоге барнаульцы получили три "да" и прошли во второй тур.

Напомним, Пикалов и Волокитин выступают вместе уже около 10 лет. В Барнауле они известны как исполнители кавер-версий известных песен, а также авторских работ. Глеб Пикалов является ведущим НАШЕ Радио Барнаул (106,4 FM), а Александр Волокитин стал известен после проекта "Битва хоров".