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Российские космонавты будут выбирать президента с орбиты Международной космической станции, а также на космодроме Байконур. Об этом пишет Life.

Так, на борту космической станции голосовать будет Антон Шкаплеров. Другие космонавты из РФ, которые уже прибыли на Байконур, отдадут свои голоса там, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

Напомним, выборы президента России стартовали в воскресенье, 18 марта. Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока, а также сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.