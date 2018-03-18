Воскресенье, 18 Март, 09:42

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,49
€ 70,81
435830
-5°
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Выборы президента - 2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Выборы президента России в Алтайском крае
Новости

Российские космонавты будут голосовать на борту МКС

, ИА "Амител"
На борту станции свой голос отдаст Антон Шкаплеров

Фото: gazetadaily.ru

Российские космонавты будут выбирать президента с орбиты Международной космической станции, а также на космодроме Байконур. Об этом пишет Life.

Так, на борту космической станции голосовать будет Антон Шкаплеров. Другие космонавты из РФ, которые уже прибыли на Байконур, отдадут свои голоса там, как и сотрудники предприятий, занимающиеся подготовкой к старту "Союза МС-08".

Напомним, выборы президента России стартовали в воскресенье, 18 марта. Первыми начали голосовать жители Дальнего Востока, а также сотрудники полярной станции "Беллинсгаузен" в Антарктиде.

Читайте также в сюжете: Выборы президента - 2018
Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
09:37
В России вступило в силу правило о светоотражающих жилетах для водителей 0
09:23
Два в одном: Дугин выбрал президента и проголосовал за благоустройство 0
09:16
Президентские выборы открылись российским гимном в здании ЦИК 0
09:07
Российские космонавты будут голосовать на борту МКС 0
08:56
Хоть лодку покупай: барнаульцы обсуждают "мокрый" пешеходный переход 0
08:41
Как проголосовать на выборах президента 18 марта: инфографика 4
08:24
Почему жителям Барнаула важно 18 марта проголосовать за благоустройство 0
08:17
Жители Алтайского края выбирают президента России: трансляция 0
08:11
"Мария-Ра" оштрафует своего сотрудника, прилюдно убившего собаку в магазине 4
08:01
Алтайский край начал выбирать своего президента 5
07:53
Можно ли фотографировать и делать селфи на избирательном участке 26
07:40
Могут ли вас заставить идти на выборы и голосовать за конкретного кандидата 25
07:34
Можно ли проголосовать на выборах без паспорта 11
07:21
Как найти свой избирательный участок? 3
07:12
Что можно, а что нельзя делать на избирательном участке 22
07:03
Дом с бассейном и виноградом на участке продают в Барнауле за 13 млн рублей 0
06:51
Ежедневник: чем запомнилось 18 марта 0
06:43
Кто и как может проголосовать на выборах президента дома 7
06:32
Как правильно заполнить бюллетень на выборах и какой будет испорченным 18
06:23
Как проголосовать на выборах президента 18 марта 2018 года 5
06:14
Жители Алтайского края выберут президента в условиях тепла и гололеда 0
06:01
Самое главное о кандидатах в президенты на выборах 2018 года: инфографика 32
03:01
Выборы президента России стартовали, первыми голосуют Камчатка и Чукотка 0
23:03
Памятник Ольге Бузовой появится в Подмосковье 0
22:12
Парни из Барнаула прошли во второй тур шоу ТНТ ПЕСНИ 0
22:04
Режиссер Жора Крыжовников снимет фильм про антропоморфного робота 0
21:01
Хакер Адриан Ламо скончался в возрасте 37 лет 0
20:01
Сервис знакомств появится у соцсети "ВКонтакте" 0
19:27
Золото, выпавшее из самолета в Якутске, доставили в Красноярск 0
19:15
Соцсети обсуждают избиение подростка после расправы над девочкой в Барнауле 14
19:05
Музыканты рок-группы "Пикник" попали в серьезную аварию 0
18:33
Лебеди покинут зимовку в Алтайском крае в конце марта 0
18:06
Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломата 2
17:32
Более 37 тонн рыбы забраковал Роспотребнадзор в прошлом году 1
17:03
Тепло до +8 градусов придет в Алтайский край 18 марта 0
16:31
Барнаульцы предупреждают о страшной глыбе льда на крыше в центре города 3
16:05
Москвич поймал чистокровную волчицу в ошейнике около населенного пункта 0
15:25
Слоненок в Таиланде придавил туристку во время игры 0
15:02
Выборы 18 марта в Барнауле станут важным днем: депутат Марина Ермоленко 0
14:27
Жительница Алтайского края спасла ребенка из горящего дома 0
14:01
Барнаульцы смогут сфотографироваться с известными спортсменами на выборах 3
13:34
Проводы зимы пройдут в Барнауле 18 марта 2
13:12
Немного спорта в ленту: барнаульцы делятся снимками своих тренировок 4
12:32
Хиллари Клинтон сломала запястье в индийской гостинице 5
12:00
Две легковушки столкнулись у "старой ""Ленты" в Барнауле 1
11:29
Барнаулец, продавая земельный участок, лишился денег 4
11:05
Самолет United Airlines экстренно приземлился из-за собаки на борту 0
10:37
Барнаульцам предлагают посмотреть выставку мистических портретов 0
10:05
СМИ: компаньона Березовского Глушкова могли задушить собачьим поводком 9
09:34
Рыбак на Байкале заснял на видео цунами после землетрясения 5

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.