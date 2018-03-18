Фото: vk.com/barneos22

Жители Барнаула в социальных сетях обсуждают пешеходный переход на улице Эмилии Алексеевой, превратившийся в одну большую лужу.

"Скоро на всех переходах города… На улице Эмилии Алексеевой уже образовался весёлый пешеходный переход. Правда, переходить не весело", — отмечает автор заметки в паблике Barnaul 22.

Другие жители регионального центра, реагирую на этот пост, отмечают: "Этот переход так образовывается каждую весну, осень и летом в большой дождь", "Ужасно, хоть лодку покупай", "Порадовались бы, весна наступила", "Да там вечно море".