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Выборы главы российского государства начались с российского гимна, который прозвучал в здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ в Москве. Об этом пишут "Известия".

Издание отмечает, что с приветственным словом выступила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Отметим, что самым первым голосование началось в восточных регионах страны — на Камчатке и Чукотке — в 23:00 по московскому времени субботы, 17 марта.

Информационный центр ЦИК, где будут аккумулироваться все данные о ходе голосования и подсчете голосов, заработает в 10:00.

Предварительные итоги выборов Центральная избирательная комиссия огласит 19 марта.

Издание добавляет, что досрочно на выборах главы РФ проголосовали уже 180 тысяч человек, из которых 30 тысяч — за рубежом.