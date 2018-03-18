Два в одном: Дугин выбрал президента и проголосовал за благоустройство

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Глава Барнаула Сергей Дугин проголосовал на выборах президента России утром 18 марта и призвал горожан не забывать отдавать свои голоса за объекты, которые, по их мнению, должны быть благоустроены в этом году.

"Сегодня у жителей города есть уникальная возможность выбрать, какие территории будут благоустроены в Барнауле в этом году. Сегодня мы выбираем не только будущее нашей страны, но и облик нашего города", — подчеркнул городской голова во время общения с журналистами.

Напомним, что в краевой столице вместе с выборами главы государства жители могут проголосовать за общественные территории, которые следует благоустроить в этом году.