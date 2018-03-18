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В контрразведке МИ-5 Великобритании считают, что бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию могли отравить при помощи беспилотника. Об этом пишет Life со ссылкой на Daily Star.

Уточняется, что речь идет о мини-беспилотнике, специально разработанном для убийств. Нервно-паралитическое вещество могли распылить на Скрипаля и его дочь, когда они сидели на скамейке.

Издание пишет, что предположение о беспилотнике объясняет отсутствие свидетелей отравления экс-полковника ГРУ.

Напомним, сообщение об отравлении Скрипаля, которого в 2006 году осудили за шпионаж в пользу Британии, появилось 5 марта. Власти Соединенного Королевства обвиняют в произошедшем Россию. Москва данные заявления отрицает.

Накануне стало известно, что сотрудники СКР возбудили уголовное дело о покушении на убийство в Британии на Юлию Скрипаль и дело об убийстве соратника Бориса Березовского Николая Глушкова.