Алтайский край, как и вся страна, выбирает сегодня президента России. Дню голосования предшествовала большая подготовка – наиболее активную работу вели штабы кандидатов, краевой избирком и общественники. Мы попросили оценить ход избирательной кампании по выборам главы государства в регионе политического аналитика Александра Чернявского.

"Наиболее корректно будет сравнить Алтайский край с другими сибирскими регионами. Избирательная кампания обошлась в регионе без заметных скандалов и форс-мажоров.

В Барнаул приезжали только два кандидата на президентский пост, и оба "социалистической окраски" — Павел Грудинин и Максим Сурайкин. Впрочем, и другие сибирские регионы не были избалованы визитами политиков. Так, например, в Красноярске был только Григорий Явлинский. Владимир Путин тоже приезжал, но как действующий глава. Так что, избиратели оценивают кандидатов преимущественно по их виртуальным образам, которые складываются из теленовостей и дебатов.

Дебаты в Алтайском крае прошли на достойном уровне. Доверенные лица кандидатов поднимали не только федеральные темы, но и анализировали региональные проблемы. В частности, обсуждали перспективы алтайской экономики, сельского хозяйства, развитие туризма и будущее моногородов. Надеюсь, идеи, прозвучавшие в ходе дебатов, будут учитываться руководством края в своей практической работе.

Федеральный центр дал жёсткую установку на обеспечение легитимности и прозрачности кампании, и Алтайский край с этой задачей вполне справился. Информация, которая поступала из региональных СМИ и социальных сетей, свидетельствует, что избирком и Общественная палата края качественно подготовились ко дню голосования. Сегодня на участках работает обширный пул наблюдателей – от кандидатов, общественных активистов. За легитимностью выборов следят также международные наблюдатели из Казахстана и Германии.

Одной из особенностей выборов – 2018 стало активное вовлечение в политический процесс молодежи. Я бы назвал это даже федеральным трендом. Алтайский край тут тоже не затерялся, судя по тому количеству молодежных мероприятий, которые прошли в регионе накануне выборов. Надеюсь, отдачу от этих усилий мы увидим на избирательных участках, куда раньше молодежь заглядывала редко.

В целом, я бы оценил подготовку к выборам в Алтайском крае на твердую "четверку".