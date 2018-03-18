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Чукотское село первым отметилось 100%-ной явкой на выборы президента

, ИА "Амител"
В выборах приняли участие все 40 избирателей

Фото: gosrf.ru

Село Краснено стало первым населенным пунктом на Чукотке, где явка составила 100% на выборах главы российского государства. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что 100%-ная явка была зафиксирована по данным на 12:00. В выборах участвовали все 40 избирателей, которые зарегистрированы в селе. "Близки к такому показателю Нешкан — 92,86%, Нутэпельмен — 92,96% и Хатырка — 93,07%", — цитирует агентство слова представителя региональной избирательной комиссии.

Всего в регионе по данным на 12:00 по местному времени проголосовали 47,29% (15 тысяч 798 избирателей).

Подчеркивается, что Чукотка — это самый малочисленный регион по числу зарегистрированных избирателей — немного более 33 тысяч человек.

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Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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