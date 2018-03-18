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Компьютерные специалисты дали рекомендации по зарядке смартфонов, которые позволят продлить жизнь аккумуляторам современных устройств. Об этом пишет портал "Актуальные новости".

Отмечается, что прежде всего не нужно ставить смартфоны на зарядку на всю ночь, так как гаджет начинает работать в стрессовом режиме. Дело в том, что устройство заряжается за 1,5-2 часа, а после этого, по мере разрядки, вновь активирует процесс.

Кроме этого, специалисты рекомендуют избегать перегревов и переохлаждений телефонов, что будет полезно не только для батареи, но и для прочих компонентов смартфона. Кроме этого, эксперты не советуют заряжать устройства на 100%: современные гаджеты лучше чувствуют себя при отметке в 80%.

В заключение говорится, что важно использовать зарядники из комплекта. Также специалисты заверяют об эффективности режима быстрой зарядки.