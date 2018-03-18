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Российский посол в Великобритании Александр Яковенко предположил, что, обвиняя Москву по делу Скрипаля, Лондон совершил попытку устроить "маленькую победоносную войну". Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на газету Mail on Sunday.

Посол добавил, что британский премьер Тереза Мэй "планировала устроить кризис для того, чтобы заработать политические очки дома", отметив, что этого не произойдет, поскольку у РФ "есть стратегическое терпение". По словам дипломата, для выхода из сложившейся политической ситуации нужны "сдержанность и холодные головы".

По словам Яковенко, посыл Москвы заключается в том, что перед обвинением необходимо провести расследование. "Размахивание саблями не решит крупных проблем, таких как Brexit, но сделает "Глобальную Британию" менее глобальной в случае прекращения связей с Россией", — подчеркнул он.

Кроме этого, российский посол отметил, что после "изворотливого досье", где оправдывается вторжение войск Великобритании в Ирак в 2013 году, жалобы Лондона не внушают доверия. "Британия в гораздо большей степени страна-изгой, нежели Россия. Наша история чище — мы не вторгались в Ирак", — добавил он.

Напомним, на текущей неделе британский премьер объявила о высылке 23 российских дипломатов. Также она обвинила Москву в попытке убийства экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию и заявила о приостановке всех двусторонних контактов с РФ.

Москва отвергла все обвинения, указав, что не было предоставлено никаких подтверждений.