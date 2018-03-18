Выборы на сельском избирательном участке в сельской школе — это особый колорит: многие друг друга знают, члены избирательной комиссии участливые и какие-то свои.

А потому на избирательном участке №1308 в селе Фирсово Первомайского района с порога создается ощущение, что пришел на старый добрый сельский сход. В общем, может, не так пафосно, как в городе, зато душевно.

У входа выставка детских работ и уголок памяти героев Великой Отечественной.

Члены избирательной комиссии внимательные, приветливые, но строго следят за тем, что происходит на участке.

- Фотографировать списки нельзя, это нарушение, — вежливо говорит мне Ольга Левочкина, выдающая бюллетень жителям моей улицы, когда замечает, как я фотографирую на телефон антураж участка.

- Внимание, сейчас мы вручим удостоверения и значки наблюдателям нашего участка, — объявляет председатель участковой избирательной комиссии Жанна Малеева.

Каждый наблюдатель подходит и получает свои знаки отличия.

В общем-то это все активности к 8-30 утра на избирательном участке №1308.

Из колонок на улице льются патриотические песни про Россию и любовь к Родине, побуждая жителей близстоящих домов идти на выборы чуть раньше, чем тех, кто живет дальше от школы.

На участке председатель комиссии

С 8 утра идут семейными группками понемногу, прогулочно, или быстро быстро выскакивают подъехавшие на машинах, чтобы успеть проголосовать до работы (как я, например), чтобы освободить день для других дел.

- Считаю, что голосовать наш долг, — на бегу бросает на мой вопрос ответ высокий мужчина средних лет, представиться не пожелал, а вот сфотографировать с бюллетенем у урны разрешил.

Анасимова Марина Егоровна работает в этой же школе учителем и голосовать ходит на все выборы.

- Я считаю это моя обязанность — пойти и выбрать президента. Может, кто-то считает по-другому, а у меня уже в крови ходить на выборы.

Семья Гринчинко на каждые выборы ходят голосовать вчетвером: мама, папа, бабушка и сын. В этом году ему тринадцать.

- Почему важно голосовать?

- Потому что это наш выбор, — отвечает Надежда Ивановна Гринчинко.

- Смотрю и сына с собой берете…

- Он сам интересуется тем, как проходят эти выборы. А сегодня спросил: "Ну почему я не могу свой голос уже оставить? Я же все понимаю.", — смеется бабушка.

- Вот почему паспорт нужен? — возмущается подросток. — Я бы смог выбрать. Надо голосовать за будущее России. Все имеют право выбирать президента.

- А ты знаешь, что в Барнауле сегодня подростки, которым уже исполнилось четырнадцать лет, могут проголосовать за объекты городской среды, которые будут благоустраивать потом?

- Нет, не слышал… Знаю, что с четырнадцати лет паспорт выдают. Жалко, что не у нас такого нет.