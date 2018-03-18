Фото: Александра Черданцева/Amic.ru

Избирательная комиссия Алтайского края предоставила данные о явке избирателей на президентских выборах по состоянию на 10:00.

По информации крайизбиркома, за первые два часа голосования на выборы пришло 10,36% избирателей. В абсолютном выражении это 187 321 человек.

Отмечается, что на прошлых президентских выборах в 2012 году к этому часу проголосовали 6,84% избирателей.

Напомним, 18 марта россияне выбирают президента страны. В нашем регионе работает 1831 избирательный участок.

Свое избирательное право в Алтайском крае могут реализовать 1 млн 860 тысяч человек.

На участках работают более двух тысяч наблюдателей. Правопорядок обеспечивают более пяти тысяч полицейских.