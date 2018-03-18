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Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова ответила на заявления официального представителя Госдепа Хизер Нойерт, которая ранее заподозрила власти России в непрозрачности выборов главы государства. Об этом пишет РИА Новости.

Нойерт заявление сделала в своем Twitter-аккаунте. Она отметила, что Центризбирком отказал предоставить статус наблюдателя более чем пяти тысячам независимых наблюдателей от СМИ. "[Это] свидетельствует о том, что Кремль опасается прозрачности в преддверии выборов 18 марта. Что ты пытаешься скрыть, Россия?" — цитирует ее слово агентство.

Глава ЦИК в ответ заявила, что такие заявления показывают, что представитель Госдепа не понимает темы, относительно которой делает заявление. Она подчеркнула, что Нойерт "плавает" в вопросе и плохо понимает, о чем говорит. "Скорее всего, просто услышала звон и не поняла, что это за звон, откуда он и на чем основан, и в свою очередь тоже так же прозвенел", — цитирует агентство слова Памфиловой.

Она подчеркнула, что речь идет о представителях "Левиафана" и журнала "Молния". По словам главы ЦИК, первый был ранее лишен статуса СМИ, а второй допустил ошибки в заявке. В обоих случаях Центризбирком не имел права аккредитовать представителей данных СМИ.

При этом Памфилова отметила, что отказ в аккредитации не означает, что ЦИК не допускает к выборам независимых наблюдателей. Также она подчеркнула, что Центризбирком, наоборот, был инициатором того, чтобы максимально расширить права наблюдателей.