Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Территории Алтайского края, где отмечена наиболее высокая явка за первые два часа голосования на президентских выборах, назвали в региональном избиркоме.

Так, по состоянию на 10:00 наиболее активными оказались жители Белокурихи и Тогульского района, где на участки пришло около 16% избирателей. Явка в Алейске составила около 15%, в Шелаболихинском районе — около 14%.

Читайте также: Жители Алтайского края выбирают президента России: трансляция

А вот краевая столица голосует так. В Индустриальном районе к 10:00 проголосовали 7,45% избирателей, в Железнодорожном — 6,87%, в Ленинском — 8,93%, Октябрьском — 8,8%, в Центральном — 7,22%.

Напомним, что общая явка избирателей Алтайского края на выборах президента на 10:00 составила 10,36%.

В абсолютном выражении это более 187 тысяч человек.