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Жители шести камчатских сел в полном составе посетили избирательные участки, чтобы проголосовать на выборах главы государства. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на председателя избиркома Камчатского края Ингу Иринину.

Она уточнила, что стопроцентную явку показали следующие села на севере региона: Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная.

По словам Ирининой, явка по Камчатскому краю на 15:00 по местному времени составила 125 тысяч 812 человек (54,09% об общего количества избирателей).

На Чукотке к 15:00 избирательные участки посетили 22 тысячи 553 человека (67,4%).

Представитель избиркома отметила, что стопроцентная явка наблюдается в чукотских селах Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс.