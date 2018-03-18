Губернатор Алтайского края Александр принял участие в выборах президента России. Голосование проходило на избирательном участке номер 19 по адресу Молодежная, 51.

Как передает корреспондент ИА "Амител" с места события, на этом участке избирателей встречают живой музыкой.

Голосование президента проходит на втором этаже. А на первом голосуют за территории, которые будут благоустроены в рамках проекта "Комфортная городская среда".

Сделав свой выбор губернатор отметил, что сегодняшнее событие важно для всей страны: "Граждане России делают важнейший для себя выбор, который определяет, как будет развиваться наша страна и наше общество в ближайшие шесть лет".

Губернатор подчеркнул, что в Алтайском крае выборы стартовали организовано и начаты вовремя на всех участках, а жители края проявляют активность.

"Выборы идут организовано. Так, как это предусмотрено российской Конституцией и российским законодательством. Я убежден в том что выбор наших сограждан и жителей края будет ответственным и правильным", — сказал губернатор.