Утро 18 марта для многих началось с посещения избирательного участка. Так в 10 утра свой гражданский долг выполнил член Президиума РПС, депутат Государственной Думы седьмого созыва Даниил Бессарабов, о чем он не замедлил сообщить в своем Instagram.

Отметился на выборах президента и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зобнев.

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко пришел на выборы вместе с семьей и призвал своих подписчиков в facebook обязательно проголосовать.

Депутат краевого парламента Дмитрий Аганов также продемонстрировал в социальных сетях, что уже побывал на выборах.

#аганов #акзс #фотовыборы22 Публикация от Dmitry Aganov (@dmitry_aganov) 17 Мар 2018 в 8:46 PDT

Кроме того, депутат также принял участие и в голосовании за общественные зоны, которые будут отремонтированы в Барнауле в 2018 году.

На выборах президента РФ был замечен и глава Барнаула Сергей Дугин.

Судя по фото "Бийск рабочий", отдал свой голос на выборах и глава Бийска Александр Студеникин.

Не остался в стороне глава Алтайского края Александр Карлин, он также посетил выборы и уже проголосовал за достойного, по его мнению, кандидата.