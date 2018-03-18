Утро 18 марта для многих началось с посещения избирательного участка. Так в 10 утра свой гражданский долг выполнил член Президиума РПС, депутат Государственной Думы седьмого созыва Даниил Бессарабов, о чем он не замедлил сообщить в своем Instagram.
Отметился на выборах президента и депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Виктор Зобнев.
Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко пришел на выборы вместе с семьей и призвал своих подписчиков в facebook обязательно проголосовать.
Депутат краевого парламента Дмитрий Аганов также продемонстрировал в социальных сетях, что уже побывал на выборах.
Кроме того, депутат также принял участие и в голосовании за общественные зоны, которые будут отремонтированы в Барнауле в 2018 году.
На выборах президента РФ был замечен и глава Барнаула Сергей Дугин.
Судя по фото "Бийск рабочий", отдал свой голос на выборах и глава Бийска Александр Студеникин.
Не остался в стороне глава Алтайского края Александр Карлин, он также посетил выборы и уже проголосовал за достойного, по его мнению, кандидата.
Комментарии
Что же, я не могу перед всеми похвастать, как эти известные люди, что выполнил свой гражданский долг.Когда пришел на свой избирательный участок №29, то выяснил, что не числюсь в списках избирателей... Никаких пояснений и извинений не последовало...