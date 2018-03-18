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Фермер нашел новорожденного удава с двумя головами в американском штате Флорида. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Мужчина отнес змею ветеринарам, определившим, что змея имеет не только две головы, но и также два сердца и пищевода, что редко встречается в природе.

Специалисты подчеркнули, что раздельные пищеварительные системы уменьшают шансы выживания в дикой природе. Так, большинство рожденных с этим змей не могут добыть достаточно питания. Также у них могут быть общие почки и проблемы с дефекацией, добавила ветеринар Лора Тилен.