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Полицейские в Павловске задержали мужчину, подозреваемого в краже лисьей шубы и шапки из песца.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, мужчина 1991 года рождения в районном центре Павловск совершил кражу из помещения, где раздеваются сотрудники продуктового магазина.

"Из комнаты пропала лисья шуба и шапка из меха песца, принадлежащая сотруднице магазина 1975 года рождения. Раскрыть преступление помогло то, что в помещении установлена камера видеонаблюдения. Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался житель города Новоалтайска", — отмечают в правоохранительном ведомстве.

В данный момент похищенное изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело.