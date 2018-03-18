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Глава британского МИД Борис Джонсон счел "бесполезным" ответ Москвы на высылку 23 российских дипломатов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на канал SkyNews.

Ранее российское министерство иностранных дел сообщило, что в ответ на действия Лондона Москва вышлет 23 британских дипломата, закроет Генконсульство в Петербурге и запретит деятельность общественной организации Британский совет.

По словам Джонсона, данные "бесполезные" меры накажут только простых россиян, поскольку "отнимут у них возможность изучать английский язык и получать британские визы".

Глава МИД Соединенного Королевства назвал отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля "ударом в спину" Великобритании за то, что она "твердо противостоит ужасному поведению" Кремля. Джонсон подчеркнул, что позицию Лондона поддерживают лидеры Германии, Франции и Соединенные Штаты.